Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de junio de 2019, p. 32

Allende, Coah., Los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecieron ayer disculpas públicas en nombre del Estado mexicano a familiares de víctimas de desaparición masiva en el municipio de Allende durante la primavera de 2011 por parte de pistoleros de los Zetas; sin embargo, los agraviados advirtieron que no las aceptarán a menos que haya reparación del daño, dignificación de los ofendidos, acceso a la justicia, castigo a los culpables y garantías de que no se repetirá la peor masacre en la historia de Coahuila .

La petición de perdón llegó a las víctimas y a sus familias ocho años después de que un comando del crimen organizado secuestró y asesinó a vecinos de este municipio de 25 mil habitantes y destruyó 48 viviendas y ranchos supuestamente en venganza por un negocio frustrado de trasiego de drogas a Estados Unidos, en el que habrían estado involucradas dos familias de la localidad.

Fue un holocausto en nuestro país y marcó un antes y un después en la vida de muchas familias , señaló Silvia Garza Villarreal, cuyo padre, la esposa de éste y tres de sus hijos, dos de ellos menores de edad, fueron secuestrados por Los Zetas.

El crimen más atroz en la historia de Coahuila , añadió, no sólo afectó a este municipio, sino también a Piedras Negras y la región de los Cinco Manantiales. Pensar en Allende, recordar que el Estado no hizo nada para detener tanta violencia me genera rabia y dolor. Las llamadas al 089 no fueron respondidas. Más de mil 400 llamadas en Allende y Piedras Negras y las autoridades no sólo permitieron que pasara, sino que policías participaron en las desapariciones forzadas , sostuvo Silvia Garza.