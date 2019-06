La concentración de los mercados no es algo reciente, esto es producto de prácticas de muchos años... Que no podemos nosotros combatir, no es una cosa atribuible a nosotros, para eso está un ente regulador , señaló.

Conymed es dirigida por Andrés Tort Rivera, cuñado de Carlos Peralta Quintero, propietario de IUSA, de acuerdo con varias publicaciones periodísticas.

Miguel Ángel López, expuso que si bien, en la licitación de 2019 para la compra de medidores eléctricos, ambas empresas se llevaron 87 por ciento de los contratos, se integraron dos nuevas firmas, hecho que calificó como histórico ya que nunca antes habían entrado a competir nuevas empresas .

Además, precisó que la tarea de terminar con la concentración del mercado no es de la CFE, si no de la Cofece, aunque ahora, bajo la nueva administración de la comisión se ha puesto un grano de arena para terminar con esto .

No se le compro a las otras empresas más porque son pequeñas y no cuentan con la capacidad instalada (capacidad de operación) suficiente, tiene que ver con eso, no puedes poner en riesgo la parte del suministro, pero no hay acuerdos de nada con ninguna empresa, si no nos quieren vender vamos a ver como le hacemos , mencionó el funcionario.

Detalló que a comparación de la administración pasada, la CFE en esta subasta realizó un estudio previo de mercado para determinar los precios máximos en los que se comprarían los medidores, además que la subasta para ganar las partidas o contratos se realizó en un formato llamado inverso, el cual, se basa en una puja en la que al principio se da el monto mayor y se va rebajando el precio.