Viernes 28 de junio de 2019

París. La capitana de la selección femenina de futbol de Estados Unidos, Megan Rapinoe, se disculpó por lanzar improperios, pero confirmó que no irá a la Casa Blanca después del Mundial de Francia 2019 si hay una eventual invitación para una recepción del presidente Donald Trump, que el miércoles le solicitó respeto a su país.

Mantengo mis declaraciones sobre no ir a la Casa Blanca , declaró la atacante estadunidense en conferencia de prensa en París, en la víspera del juego de Estados Unidos contra Francia, en cuartos de final del Mundial.

Rapinoe animó a sus compañeras a pensar también si acudirían a una cita así con una administración que no piensa como nosotras y que no lucha por las mismas cosas que nosotras .

No voy a ir a la jodida Casa Blanca , había dicho Rapinoe en un video publicado el martes por la revista Eight by Eight.