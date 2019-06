E

n relación al acuerdo migratorio firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos nada hemos avanzado en el camino de las ciencias sociales para tratar de explicar ese acontecimiento. Nos hemos estancado en lo que se llama simplemente sentido común .

El hecho de que se haya elaborado tal acuerdo ha impulsado a varios partidarios del Presidente de la República a alegar que éste salvó a la patria , ya que evitó una guerra comercial con Estados Unidos. Grupos de la derecha y otros de izquierda llamada radical, en cambio, proclaman que se capituló frente al presidente de estadunidense y se atentó contra la soberanía nacional. Todo este margallate se percibe tan sólo como resultado de las relaciones personales entre los mandatarios de ambos naciones. Resulta grotesco que los que nos llamamos científicos sociales no analicemos las constelaciones de fuerzas sociales que están detrás de las acciones de ambos estadistas.

México es un país altamente dependiente de Estados Unidos, donde 80 por ciento de su comercio exterior depende de sus vínculos con esa nación. Pero además, la dependencia se extiende a todas las esferas de la vida social, y las clases dominantes en nuestro país estrechan cada vez más sus lazos orgánicos con una burguesía trasnacionalizada comandada por el Estado estadunidense. En este contexto, ponerse con Sansón a las patadas es muy peligroso para el desarrollo económico y social de México y es por ello que nuestro gobierno decidió suscribir el acuerdo con el de Estados Unidos para impedir que éste impusiera unos aranceles a las exportaciones mexicanas si nuestro gobierno no impidiera los flujos migratorios que atraviesan el territorio mexicano para llegar a terreno estadunidense.

Pero lo que no ha hecho el gobierno de México es asumir el papel de Dalila. En primer lugar, aquello con lo que amenaza el gobierno de Donald Trump no tiene viabilidad porque de llevarse a cabo dañaría gravemente a un sector muy importante del empresariado de Estados Unidos, no sólo del mexicano. En segundo lugar, el gobierno mexicano debe abandonar la autocompasión y contestar golpe por golpe, por ejemplo, imponiendo nuestros propios aranceles a las exportaciones del país vecino.