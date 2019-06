De la Redacción.

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 22

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó ayer que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, haya hecho uso indebido de recursos públicos para la realización de la Fiesta del Libro 2019, durante la cual el académico John Ackerman aludió al proceso electoral local que se llevaba a cabo, al partido Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de analizar el discurso del analista, los magistrados determinaron que no hizo ningún llamado al voto, no trató de influir en el electorado y, por tanto, no hubo ninguna violación a la ley. Además, hizo sus planteamientos en uso de su derecho a la libertad de expresión y éste no puede ser responsabilidad de la edil.

Al resolver una queja del PAN por el supuesto uso indebido de recursos públicos, ya que se posicionó a Morena y sus candidaturas, por medio del acto Charlando con John Ackerman, los integrantes de la sala superior consideraron que la sala regional especializada, que antes había fallado en favor de la edil, debió analizar el discurso de Ackerman y no sólo considerar que sus dichos están protegidos por la libertad de expresión para tomar una determinación jurídica.