Jueves 27 de junio de 2019, p. 20

En el caso de Agro Nitrogenados, Pemex no adquirió una planta chatarra, compró una planta para rehabilitar; si realmente quieren encontrar y castigar a los culpables, no es a Emilio Lozoya Austin a quien tienen que ver , afirmó Javier Coello Trejo, defensor del ex director de la petrolera.

Anunció que solicitarán la comparecencia ante un juez de amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto, para que informe las instrucciones que dio para poner en práctica el Pacto por México, con el cual se llevó a cabo la reforma energética.

En conferencia de prensa, el litigante anunció que solicitará que declaren Pedro Joaquín Codwell y Luis Videgaray, ex secretarios de Energía y de Hacienda, respectivamente, en torno a cómo se dio la aprobación de la compra de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México.

Estas comparecencias se solicitarán para que se realicen ante el juez que conoce el juicio de amparo contra la orden de aprehensión librada contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita.