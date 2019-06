A partir de este jueves el gobierno federal comenzará a pagar a los profesores que fueron cesados por la reforma educativa en la administración pasada al no presentar su evaluación del Servicio Profesional Docente.

Al salir de la reunión de más de cuatro horas en Palacio Nacional, Zavala recalcó que algunos fueron separados de sus labores desde 2014 y otros en 2015 y 2016, por lo que todos recibirán pagos distintos según cada caso.

Se manifestó parte del balance de lo que hemos venido avanzando y uno de los temas más importantes es lo que tiene que ver con los cesados. Se acuerda que a partir de mañana ya se empieza a trabajar de manera directa con los 36 compañeros de la Ciudad de México .

El líder seccional también respaldó el censo en materia educativa que anunció el gobierno federal: “Nosotros no queremos tener gente que esté cobrando y no esté trabajando, es la gente que le decimos de la fuerza aérea, no vamos a defender eso y estamos planteando que se avance en los temas de censo o diagnóstico. Es parte de la transparencia”.