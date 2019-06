Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 18

Entre los 75 candidatos que acudirán ante la Junta de Coordinación Política del Senado para integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, participan ex funcionarios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), consultores, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), académicos e investigadores

Participan también ex funcionarios federales, como el ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Benjamín González Roaro, cercano colaborador de la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, así como ex legisladores federales, entre ellos Iván García Solís.

Cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por la Cámara Alta el ex director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, José Antonio Carranza Palacios, cercano al ex titular de la SEP, Miguel Limón Rojas, y de su actual titular, Esteban Moctezuma Barragán, quien participa en ambas convocatorias.

En el proceso de auscultación se inscribieron además académicos y especialistas en temas educativos como Axel Didriksson, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México; Etelvina Sandoval Flores y Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, ambos profesores-investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional.