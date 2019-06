Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con la postura del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien sostuvo que el gabinete no ha acompañado al jefe del Ejecutivo federal de manera adecuada, pero reviró que él no se mete a cuestionar la actuación de los legisladores.

Además, a la par de la puesta en marcha de manera formal este fin de semana de la Guardia Nacional, señaló que su administración no descarta la posible regulación del uso de algunas drogas.

Durante su conferencia de prensa de ayer, el mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones del senador morenista, quien llamó a que el gabinete sea más cercano al Presidente, ya que los funcionarios han tenido una curva de aprendizaje (que) ha sido larga y pesada .

En dos ocasiones se refirió a la declaración de Monreal, la cual aseguró que desconocía, y respeta, pero no la comparte.

Más tarde, calificó el desempeño del gabinete con un muy bien y lo consideró como un buen equipo, e insistió: respeto la opinión también del senador Monreal, pero no la comparto. Yo no me meto a decir nada acerca de si hacen su trabajo o no los senadores, porque soy respetuoso, porque es otro poder .

De paso, el Jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre las constantes críticas expresada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre las acciones de contención de la migración en el sur del país luego del pacto acordado entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos.