Una de las estaciones más populares, Reactor 105.7, dio a conocer a sus radioescuchas, a través de sus redes sociales, que “debido a la restricción presupuestal que atraviesa @imerhoy, la estación sólo transmitirá música continúa a partir del primero de julio”.

Se trata también del medio público federal con mayor número de emisoras en todo el país, entre ellas Yucatán FM; Estéreo Istmo, en Salina Cruz, Oaxaca; Fusión, en Tijuana, Baja California; Órbita, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Radio Imer de Comitán, Chiapas; La Popular, en Cacahoatán, Chiapas; la FQ, de Cananea, Sonora; Radio Lagarto, en Chiapa de Corzo, Chiapas; Radio Azul, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la Poderosa, de Ciudad Acuña, Coahuila.

Las restricciones presupuestales ya afectaron a las emisoras del Imer, pues desde el pasado primero de junio se modificó la programación de sus estaciones de amplitud modulada, por lo que se dejaron de transmitir contenidos en la XEB 1220 AM; Ciudadana 660 AM; Radio 710 AM; Tropicalísima 1350 AM, en la Ciudad de México; Radio Azul 1560 AM y 99.7 FM, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La FQ 980 AM y 103.1 FM en Cananea, Sonora.

La restricción de recursos causó impacto negativo en la difusión de Imer noticias primera y segunda emisión, y los programas Impacto deportivo fin de semana, Entretanto, Diversidad ciudadana, Todo se aclara, Más que alimento, Ideas y voces, espacio de divulgación del Instituto Mora, Otras voces para otras realidades, Resonancia social, Trazos de vida y Terramar, entre otros.