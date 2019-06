Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 6

Ciudad Juárez, Chih., Activistas estadunidenses a favor de los migrantes protestaron ante las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) en Clint, Texas –ubicada en el condado de El Paso– para exigir mejores condiciones para los niños migrantes alojados allí.

La movilización realizada el martes por la noche fue respuesta a que horas antes el CBP informó que recibió de vuelta a más de 100 pequeños que fueron trasladados a otras instalaciones por las malas condiciones en que se encuentra el sitio, que se volvió a ocupar colocando carpas para albergar a los menores de edad.

Los manifestantes eran vecinos de Clint y otros que llegaron desde Palo Alto, California.

Julie Lythcott-Haims, quien coordinó la protesta, señaló que se subió a su auto y condujo 17 horas de California a Texas después de ver los informes sobre niños migrantes, y consideró que debía hacer algo.