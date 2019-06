Ap y Notimex

Milán. El barco de un grupo humanitario alemán que lleva a bordo 42 migrantes rescatados ingresó ayer a aguas italianas, en abierto desafío a la actitud antinmigrante del gobierno de ese país.

La ONG Sea-Watch dijo que la embarcación llegó cerca de la sureña isla de Lampedusa, luego de haber rescatado a los migrantes frente a las costas de Libia hace dos semanas.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, respondió con la advertencia de que no permitirá que desembarcasen los migrantes y amenazó con desplegar fuerzas del orden.

El derecho a defender nuestras fronteras es sagrado , dijo Salvini.

Insistió en que el barco debería haber continuado viaje a otros puertos y no cerca de Italia. Mencionó Malta y Túnez, pero también puertos del norte de Europa, apuntando que el barco es alemán y tiene bandera holandesa.

No entiendo por qué no son arrestados. El barco es holandés, nuestra paciencia tiene un límite: es un acto hostil. Aquí nadie aterriza , agregó, según el diario italiano La Repubblica.

Indicó que no puede creer que haya gobiernos que no les importe lo que hacen los navíos con su bandera y añadió que Italia no es una agencia de viajes .

La embarcación, de bandera holandesa, rescató el pasado 12 de junio a un total de 53 migrantes en aguas internacionales próximas a Libia y días después 11 personas fueron evacuadas por motivos médi-cos tras una inspección sanitaria de la Guardia Costera italiana.