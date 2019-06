Ap, Afp, Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 2

Washington. La foto de los cadáveres de los salvadoreños Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y Valeria, su hija de 23 meses, ahogados a la orilla del río Bravo desató un tsunami de críticas a la política migratoria del presidente Donald Trump.

En declaraciones a los periodistas mientras salía de la Casa Blanca para una gira de cuatro días por Asia, Trump dijo sentirse afectado por la imagen de Julia Le Duc, corresponsal de La Jornada.

La odio , aseveró Trump cuando se le preguntó sobre la fotografía, y sé que eso podría terminar de inmediato si los demócratas cambiaran la ley. Deben modificar las leyes. Y así ese padre, que tal vez era un tipo maravilloso, con su hija, cosas como esa no sucederían .

Insistió: Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría (cruzar la frontera). Ellos pueden hacer los cambios con gran facilidad para que la gente no venga ni pierda la vida .

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, expresó que la muerte del salvadoreño y su pequeña es una manifestación de comportamiento que está fuera del círculo del comportamiento humano civilizado .

Pelosi indicó que Estados Unidos está ignorando sus obligaciones con la humanidad y que espera que la imagen muestre que se puede hacer algo mejor . Agregó que hemos tenido muchos retos a la conciencia que no han alterado el debate de migración, y agregó que espera que esa foto cambie eso.

El senador Bernie Sanders, quien aspira a la nominación presidencial demócrata, describió la foto como horrible y un ejemplo doloroso de tantos otros que demuestran el desprecio imprudente por la humanidad que proviene de las políticas de Trump , reportó The Guardian.

Una mancha en la conciencia moral

Trump es responsable de estas muertes , sostuvo Beto O’Rourke, ex congresista por Texas y en la carrera para ser candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020. Agregó que los migrantes se ven obligados a cruzar entre los puntos de entrada, lo que asegura mayor sufrimiento y muerte , pues no pueden presentar las solicitudes de asilo en los puntos de ingreso a Estados Unidos.