s tanta la actual aridez intelectual y política en el campo opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que sus estrategas cometen errores tan elementales como la convocatoria a una marcha dominical de protesta que difícilmente podrá dar cuenta de un considerable rechazo a las políticas del actual presidente de la República.

Ya en otras entregas de esta columna se ha hablado del continuo fracaso de esa oposición, que no ha podido hacerse de discurso, organización y bandera adecuados para enfrentar al todavía muy fuerte obradorismo. Llamar a las calles para medir fuerzas con el nuevo poder dominante, un día antes de que éste se manifieste en el Zócalo capitalino, sólo podría ocurrírsele a alguien con una brújula tan equívoca como es Vicente Fox Quesada, cuya traicionera conducta política (botar al PRI de Los Pinos, para luego terminar como priísta sin credencial) lo descalifica claramente para pretender una movilización relevante y considerable.

Fox Quesada pretende articular alguna forma de protesta que permita activar fórmulas mediáticas nacionales y, sobre todo, extranjeras, que hablen de un creciente enojo popular y del surgimiento de un movimiento social de rechazo a López Obrador y el partido Morena. Esas fórmulas de cacerolismo inducido han servido en otros países para ir erosionando poderes populares o de tendencias progresistas. Fox, siempre servidor de intereses extranjeros, pretende crear un ambiente de tensión semejante a lo sucedido en 2006, cuando propició la propaganda socialmente divisoria e intimidante que postulaba que López Obrador era un peligro para México.

Una oposición seria y respetable no aceptaría tener como convocante a un personaje de credenciales tan nefastas como Fox Quesada. En realidad, el aventurerismo político del ex gobernador de Guanajuato, y luego presidente de México, podría causar un revés notable a quienes están en contra de las políticas de López Obrador si es que no consiguen juntar una cantidad suficiente de personas que demuestre el crecimiento de un presunto hartazgo contra AMLO, que las propias casas encuestadoras de opinión pública siguen reportando en proporciones muy bajas.