na investigación del grupo Quinto Elemento Lab ha revelado la relación del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con el abogado defensor de Emilio Lozoya. “El ex director de Pemex –dice Quinto Elemento– legalmente prófugo de la justicia y presunto implicado en lavado de dinero y hechos de corrupción, tiene como defensores a los mismos abogados que desde hace cuatro años son los apoderados legales de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general que está a cargo de investigar al ex funcionario”. Estos abogados, revela el grupo, son Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth. Ayer, Coello Trejo confirmó su relación con Gertz Manero, a quien considera un amigo. Dice Quinto Elemento que Gertz Manero depositó toda su confianza cuando en 2015 les otorgó un amplio poder para presentar a su nombre una denuncia penal e investigar el deterioro de salud y posterior muerte de su hermano Federico, quien falleció a los 82 años . Según Gertz, informa el grupo, la presunta responsable de lo ocurrido, por no haberle dado a su hermano los cuidados necesarios, es su pareja, la señora Laura Morán Servín, de 92 años, quien desde hace varias décadas vivía con Federico. Morán es abuela de la esposa de Alfredo del Mazo, hoy gobernador del estado de México . Añade Quinto Elemento: Año y medio después de que se otorgó ese poder, en 2017, Emilio Lozoya contrató los servicios de los mismos abogados cuando estalló en México el escándalo de Odebrecht...

Fiscal por nueve años