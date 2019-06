Reuters, Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 31

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que en caso de una guerra contra Irán no duraría mucho tiempo y afirmó que los líderes iraníes serían estúpidos si no negocian el retiro de las sanciones que les fueron impuestas.

Espero que no suceda pero estamos en una posición muy fuerte en caso de que pase , dijo Trump en una entrevista con Fox Business. No estoy hablando de tropas en terreno. Sólo digo que si algo ocurriera, no duraría mucho , declaró.

Más tarde, fuera de la Casa Blanca, Trump dijo a la prensa que Irán puede hacer lo que quiera, no me importa, tengo mucho tiempo, pero su país está en dificultades económicas. Sus líderes deberían cuidar la gente. Si quieren, pueden llegan a un acuerdo. De lo contrario, sólo piensan en sí mismos y son egoístas y estúpidos , con respecto de acordar con su administración un nuevo pacto que sustituya al acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018.

Irán dijo el lunes que no busca la guerra con ningún país , ni siquiera con Estados Unidos, afirmó su presidente Hassan Rouhani, quien pidió ayer a Trump que si está preocupado por la existencia de armas nucleares en Medio Oriente hable sobre Israel, que es un (país) usurpador que ha acumulado todo tipo de armas nucleares .

Recordó que la Agencia Internacional de Energía Atómica ya lleva a cabo inspecciones en las instalaciones iraníes, informó el canal local Press Tv.