El tercer contrato es el número SESVER-DIS-OED-2017-009-AD-EXC, para la supervisión de obras del hospital regional Doctor Luis F. Nachón, por 2 millones 923 mil 200 pesos.

Los contratos suman un monto de 71 millones 654 mil 843 pesos.

El organismo advirtió que las causas de excepción que expusieron los ex servidores públicos del organismo (la Secretaría de Salud estatal) no se justifican por no encuadrar dentro de los supuestos previstos por la ley .

En el momento en que se asignaron estos contratos, Arturo Irán Suárez Villa estaba al frente de la Secretaría de Salud de Veracruz.