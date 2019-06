El ex funcionario habló sobre las disposiciones legales para la venta de cigarrillos y alcohol y mencionó que el tabaco es una droga y se vende. Hay días de ley seca en que no se toma, pero (el alcohol) se compra un día antes .

Prosiguió Becerra Hernández: “La cagué... Los licenciados. Bueno, de todas maneras se enteró. Un alto porcentaje de médicos fuman, es una adicción. Se ponen sus guarapetas y uno que otro a veces le entra a las drogas. De los abogados, no hay uno que no le entre cuando tienen sus reuniones.

Me va a regañar mi jefe, pero bueno, es muy importante hablar de estos aspectos. A pesar de que llevé civismo digo majaderías; imagínense ahora que ya no llevan civismo. Gracias por escucharme hablar. Espero que se lleven una reflexión. Si no, de nada va a servir que me regañen , concluyó.