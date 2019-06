Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 6

Mario Iván Martínez recién regresó de Europa donde por un año recorrió y respiró cada uno de los lugares en los cuales el pintor Vincent Van Gogh perpetuó su arte.

De ese genio, quien alguna vez afirmó sueño con pintar... y luego pinto mis sueños , en entrevista Martínez expresó: comparto y tengo empatía con el dilema de vida de Vincent, con ese afán de canalizar sus sentimientos, de sublimar su vida a través de la belleza y de otorgar a lo cotidiano un sello fantástico .

También “me identifico en el sentido de que autogestiono mis proyectos y persigo mis anhelos. No me siento a esperar que me llamen para interpretar a Van Gogh o hacer El diario de un loco. Yo propicio mis sueños creativos”.

El actor, productor y dramaturgo se involucró en la vida y obra del célebre personaje para realizar una investigación y escribir la obra Vincent, girasoles contra el mundo, en la que encarna a dos personajes: los hermanos Vincent y Theo van Gogh.

El montaje surgió luego de que Martínez prestó su voz para el documental Vincent, pinceladas de un genio, de Peter Knapp y Francois Bertrand. Inspiró al actor para sumergirse en este viaje al pasado en el que tuvo un exigente proceso creativo . Hurgó en los encuentros y desencuentros ocurridos en la fascinante y turbulenta vida del artista, exponente del postimpresionismo.

Afectos y supuesta esquizofrenia