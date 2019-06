“Cuando Pemex presentó su plan de desarrollo tenía contemplado la exploración de pozos con la técnica del fracking, si no puede hacer fractura en estos campos tendrá, forzosamente, que entregar esas asignaciones a la CNH y luego, la CNH a la Sener”, argumentó.

Ramses Pech, especialista en temas de energía, indicó que dado que el presidente López Obrador anunció que Pemex no hará uso de dicha aprobación, la empresa tendrá que devolver la asignación (el campo a explorarse) a la CNH y a su vez, el órgano regulador lo pondrá a disposición de la Secretaría de Energía (Sener).

La aprobación al plan de Pemex para explorar un campo no convencional que requería el proceso fracking no implica que sea utilizado por la petrolera, ya que la CNH sólo da visto bueno a los proyectos que se le presentan, pero no obliga a su ejecución, explicaron especialistas del sector.

Aun cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a utilizar la técnica de fractruación hidráulica (fracking) para explorar un campo petrolero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa no va a utilizar esas técnicas. “Se suspende esa autorización. No vamos a usar fracking en la explotación del petroleo”. El día de ayer se trató el tema y ya se dieron las instrucciones al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien ya tomó cartas en el asunto . López Obrador explicó que se trató de una solicitud promovida en noviembre por la pasada administración que “se completó durante estos meses y, en efecto, se autoriza explotar un campo, es un pozo petrolero con fracking.”

Sin embargo, Arturo Carranza, especialista en el sector por la consultoría Mercury, indicó que si la petrolera no hace uso del campo, ello no significa una cancelación, debido a que el órgano regulador solamente autoriza los planes de exploración, más no obliga a que estos tengan que ser usados .

Ramses Pech, precisó que entre las consecuencias de no usar este permiso de la CNH, está que los campos y las reservas que se pudieran encontrar en los mismo pasan a ser emergentes, es decir, ya no se pueden usar, ya no se pueden explotar o ser contemplados para cualquier uso .

El martes la CNH aprobó el plan de Pemex para explorar el campo Humapa, situado entre Veracruz y Puebla, en el cual se contemplaba que había recursos no convencionales (aquellos que no se encuentran en el mar) de aceite y gas en lutitas, el cual, requeriría una inversión de 20 millones de dólares y la perforación de un pozo con la técnica de fracturación hidráulica. Ayer por la mañana, el jefe del Ejecutivo dijo que este permiso sería suspendido.

Arturo Carranza, consideró que, entre las consecuencias que existen por el nulo uso de este plan, es que la producción de las reservas de la empresa productiva del Estado no aumenten en materia de aceites y gas, además que, “se pierde la oportunidad de que el fracking se convierta en parte de la solución para revertir la tendencia en la caída de la producción”.