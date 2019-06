Aunque como ustedes saben, han querido silenciarme y no lo van a hacer. Yo callado no me voy a quedar. Todo lo que yo vea que se está cometiendo una injusticia para algún atleta mexicano lo voy a señalar, y es el mismo sentir de todos los que pertenecemos a esta comisión. Es nuestro compromiso , asentó Vargas.

Tatiana Ortiz, medallista de bronce en dupla con Paola Espinosa en trampolín de Pekín 2008, replicó con dureza la acción gubernamental para el deporte:

“A nosotros nos ha faltado exigir, a nosotros si se nos exige; no hay plan, no hay rumbo, y eso me preocupa. Quiero saber si hay un país donde se recorta el presupuesto al deporte, y cómo se siente alguien que entrena ocho horas y le dicen tienes una beca de dos mil pesos. ¡Es una burla!

Y cada cuatro años estamos esperando el milagro; esto no es de milagro, esto es de trabajo. No queremos que descubran el hilo negro, queremos que lo apliquen , solicitó a los legisladores la clavadista retirada.

Amalia Pérez, multicampeona paralímpica y mundial de powerlifting, también fustigó: No hay ninguna instancia que apoye al deporte. He hablado con el Presidente y nos dice que no sabe nada. Siento que el deporte ha sido secuestrado por autoridades que no quieren asumir el compromiso de los atletas .

Con la misma claridad, la judoca paralímpica Lenia Ruvalcaba, denunció que las pensiones de los medallistas, que no son las mismas que las que ostentan los ganadores de preseas del deporte convencional, no han tenido alza hace 14 años, y recalcó que la Conade necesita crear el departamento adaptado, cuidar a los medallistas vitalicios y a los futuros ganadores; desgraciadamente no existen en los estados .

Siguen sin recursos

Daniel Aceves Villagrán, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos, recordó que aún no han llegado los recursos asignados por la Conade al Comité Olímpico Mexicano, y se encuentra en riesgo de cerrar sus puertas, por lo que solicitó que en un futuro sea etiquetado de forma directa desde la aprobación de recursos.

Sobre todo, el medallista de plata en lucha de Los Ángeles 1984, sugirió la intervención del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ante la crisis por la que atraviesa el deporte nacional.

Mencionó que sería lo indicado, en su calidad de cabeza de sector y como titular de la Junta Directiva de Conade, para que conforme una mesa de trabajo, conciliación y revisión sobre los temas financieros, administrativos y laborales.