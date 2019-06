Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2019, p. 4

La compañía Los Colochos Teatro estrena hoy la puesta en escena Nacahue: Ramón y Hortensia, en el teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque.

Con dramaturgia y dirección de Juan Carrillo esta obra narrada en cora y español es una singular adaptación de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, trasladada al mundo indígena.

‘‘Shakespeare fue un notable dramaturgo inglés, cuyas tramas estaban adelantadas a su época. Esta versión se sitúa en un contexto indígena pero no son las familias las que se confrontan, sino dos culturas: la cora y la huichol”, explica Carrillo en entrevista con La Jornada.

‘‘Pese a que los protagonistas pertenecen a diferentes etnias no les importa, porque ambos están enamorados; aunque no es fá-cil, debido a que entre ellos no conocen su cultura, su lengua, no entienden las palabras que se dicen pero están dispuestos a ser más perceptivos para poder comunicarse.”

Hortensia, indígena huichol (interpretada por Sonia Couoh) huye de su casa tras pasar una situación complicada y decide cruzar el río, no obstante que desde niña su familia le advirtió que del otro lado habitan seres tenebrosos. Entonces encuentra a Ramón (Mario Eduardo D’León), perteneciente a la etnia cora, e inician su historia idílica.

‘‘Por convención teatral en esta propuesta los huicholes hablan en español y los coras en su lengua originaria literalmente”, acota Juan Carrillo (Tepic, 1980), quien destaca que el montaje hace una analogía del miedo, pues por este sentimiento se pueden cometer actos atroces.

Uno de los retos principales para el dramaturgo fue contar una historia sin que necesariamente los espectadores entiendan las palabras pero, por el contrario, puedan asimilar la trama desde la actuación.

‘‘Tuvimos que documentarnos con varias películas de cine mudo para enfocarnos en el silencio y en la pantomima. El proyecto tuvo un giro radical cuando realicé tres viajes a la Sierra del Nayar y visité comunidades indígenas, fue ahí donde conocí a los personajes. Aunque los de esta obra son más apegados a las figuras shakespereanas.