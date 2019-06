La secretaría consideró erróneos los argumentos para emitir la recomendación, ya que la CNDH debió ponderar los derechos de los padres y los niños, en lugar del interés económico de las estancias infantiles, las cuales, precisó, son privadas. Y presentó datos: 40 por ciento de las estancias tenían situaciones de riesgo, en diciembre se cobró lo de 329 mil niños, sólo se ubicaron a 213 mil, y había malversación de fondos.

Aseguró que la dependencia no ha vulnerado los derechos de los niños, sino que los reconoce y promueve; que se sigue atendiendo a la misma población objetivo; precisó que con el recorte presupuestal al programa no se generó un perjuicio a los niños; el cambio de nombre de la estrategia no implica su cancelación, y advirtió que ahora la comisión pide la desprotección de beneficiarios de los programas al pedir se restituya el presupuesto anterior. Agregó que sólo los padres saben lo que es mejor para su hijos .

Por su parte, el DIF argumentó que no se restringe la posibilidad de que los niños acudan a las estancias infantiles de su elección y que la CNDH no justifica el argumento por el que considera que las transferencias económicas no son un mecanismo idóneo. Explicó que no acepta la recomendación porque el nuevo programa atiende el interés superior de los niños y sus padres.