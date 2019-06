C

on preocupación percibo el comportamiento de la 4T en materia religiosa. El concepto de Estado laico en este gobierno se aleja de las concepciones juaristas emanadas por el liberalismo del siglo XIX. Hoy se opera un proceso de deconstrucción de la laicidad mexicana. Se han perdido la sensibilidad y la memoria histórica que refiere la incursión de la religión en la política. Que ha costado al país tres guerras sangrientas. La Guerra de Reforma, la Invasión Francesa y la Guerra Cristera.

Las fórmulas jurídicas y políticas del laicismo permitieron, hasta ahora, cierta armonía y acomodo civilizado de las creencias en la construcción del Estado moderno mexicano. La laicidad es la supremacía del Estado ante la pluralidad de convicciones y la garantía de libertad, así como la atmósfera necesaria para la estabilidad pacífica entre lo diverso. Pareciera que el gobierno de la 4T fomenta el sustento de las iglesias para fortalecer su posicionamiento en particular en el mercado religioso popular que es el mismo de sus programas sociales. ¿Será que el gobierno de AMLO necesite de la legitimidad de las iglesias para gobernar? ¿Como en la Edad Media, que el príncipe necesitaba de la legitimidad de Dios? O es tal el deterioro del llamado tejido social que requiere la intervención de curas y pastores para fomentar valores sociales perdidos. Las disyuntivas se antojan provocadoras. Probablemente, buscará la construcción de otro pacto social y recomponer la salud del tejido social bajo el costo de un nuevo bosquejo institucional. Dicho diseño permanece difuso y hasta deshilvanado.