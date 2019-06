Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2019, p. 13

En la boleta para la elección del próximo presidente del PRI, a realizarse el 11 de agosto, estarán Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón.

La Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) dejó fuera a cuatro aspirantes, entre ellos el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por no cumplir con las firmas de apoyo mínimas requeridas de sectores, grupos, dirigentes y/o consejeros políticos.

Los candidatos recibieron ayer una memoria electrónica –encriptada– con información de los 6 millones 764 mil 615 militantes que integran el padrón del tricolor. Para acceder al listado deberán poner una clave personal.

La CNPI entregó primero la constancia a Ortega, quien competirá en fórmula con José Encarnación Alfaro.

La ex gobernadora de Yucatán lamentó las recientes renuncias al tricolor, así como las expresiones de reconocidos priístas que desacreditan el proceso interno.

Sin embargo, dijo que no dar la batalla sería entregar el partido y que éste sea satélite de Morena , toda vez que –aseveró– hay un acuerdo entre el gobierno anterior y el actual en favor de Alejandro Moreno, Alito.

“El acuerdo ya se venía construyendo tiempo atrás; se configuró en la orden de aprehensión contra Lozoya (ex director de Pemex) y el congelamiento de las cuentas de Altos Hornos y un día después en la reunión con gobernadores.

“Me preguntan –agregó– que de dónde saqué la información. Pues de él mismo, porque me dijo que no me inscribiera porque el proceso ya estaba definido, que el gobierno actual y el anterior estaban de acuerdo en que él fuera el presidente del partido”.