▲ Tratamos de persuadir a los indocumentados de que no crucen a territorio estadunidense por el peligro que representa, pero no hacen caso, señalan integrantes de la Guardia Nacional. Foto Ap

Arturo Cano

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2019, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., Los tres militares que vigilan el Puente Negro son jovencísimos y, desde que llegaron a esta frontera, lo que más han visto son caídas. Nos ven y echan a correr, con el impulso que llevan, al llegar al punto plano pierden el equilibrio y se caen , explica uno. Los otros confirman con movimientos de cabeza.

Los tres soldados llevan brazaletes con las siglas de la Guardia Nacional y forman parte de los 15 mil efectivos desplegados en la frontera norte, según dijo el titular de la Defensa Nacional en estos días.

Hablan frente al muro de Donald Trump, en la porción donde la mirada domina el centro de El Paso, Texas, y el puente internacional que remata en la avenida Juárez.

Uno de ellos señala un punto, a unos 100 metros, y cuenta que ahí les tocó tratar de convencer a un padre de que no cruzara. “Le dijimos ‘No le vamos a hacer nada, sólo no puede cruzar por aquí, es peligroso’. Iba con un niño como de tres años y, en lugar de hacernos caso, corrió, llegó al agua que ahí tiene como 50 centímetros. Batallaba con las piedras y el lodo, pero no se detenía”.

Una bolsita de semillas va quedando vacía mientras los jóvenes soldados hablan. Sobre sus cascos de camuflaje se erige un segundo piso vehicular, del lado estadunidense, que no ha sido inaugurado y que recorrerá por encima del muro un tramo de la línea fronteriza.

El militar concluye la historia del hombre que luchaba con el fango: No podía sostenerse, y se cayó, pero encima del niño. Cuando al fin estuvo del otro lado llevaba al niño de un bracito, como si fuera un hilacho .

En el tramo donde hablan, el río está prácticamente seco, aunque un letrero de advertencia recuerda el riesgo de ahogamiento en ciertas temporadas.

Los uniformados miran las imágenes del pasado viernes, cuando varios de sus compañeros detuvieron a dos mujeres y una niña procedentes de Nicaragua, en este mismo lugar. Se miran entre ellos. Por eso las órdenes , dice uno, bajando la voz.

Las escenas llegaron a la conferencia mañanera y llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a decir que probablemente se habían presentado excesos , pero que la política de su gobierno seguirá siendo respetar los derechos humanos y dar opciones a los migrantes.

Al amanecer no había nadie por aquí –por el cambio de turno, explican los muchachos– pero cerca del mediodía están de nuevo en sus puestos y con mucha claridad en su misión: dicen que ellos no vienen a detener migrantes, sino a disuadirlos de cruzar por aquí por los riesgos que implica. A eso, aseguran, y a detener polleros.