Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2019, p. 4

Al reconocer que elementos del Ejército que colaboran en la Guardia Nacional pudieron cometer excesos al detener a migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar lo ocurrido con una familia nicaragüense el fin de semana, y garantizó que se respetarán los derechos humanos de los indocumentados. No existe ninguna orden para que militares realicen detenciones, porque eso corresponde a agentes de Migración.

Al preguntarle en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre si México está haciéndole el trabajo a Estados Unidos al detener a migrantes en las fronteras sur y norte, el Presidente afirmó: nosotros estamos cumpliendo un compromiso que hicimos de hacer un registro de todos los que ingresan a nuestro país. Eso es un asunto legal, lo estamos llevando a cabo .

Al mismo tiempo, añadió, estamos apostando a dar opciones a los migrantes en sus lugares de origen y en México. En eso estamos trabajando y cuidando que no se violen los derechos humanos. Esa es la labor que estamos llevando a cabo .

Rechazó que se esté colocando un muro de 15 mil elementos de la Guardia Nacional en las fronteras, como se le preguntó. “No es así, es más que nada regular la entrada en el sur… Es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de Migración, no al Ejército”. No obstante, reconoció que los integrantes de la nueva corporación pueden hacer detenciones de indocumentados.