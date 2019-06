Sin embargo, más adelante López Obrador matizó sus afirmaciones al señalar que si no hubiésemos intervenido estaríamos, de acuerdo con la tendencia, con una producción de un millón 300, un millón 400 mil barriles diarios, y tenemos un millón 670 mil barriles. Puede ser que de un mes a otro haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba dando .

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa de ayer. Foto José Antonio López

Sostuvo que a partir de la buena información con la que contaban bancos extranjeros, se ampliaron créditos, bajaron tasas de interés y eso mismo están haciendo otros bancos para restructurar la deuda que heredamos en Pemex.

López Obrador fue más allá de las referencias a la producción petrolera que difundió Pemex, pero que atribuyó a expertos enfatizando tanto en el rescate general de la empresa como en el abatimiento de la corrupción. Aseguró que los ahorros en el gasto de la empresa alcanzan, en algunos casos, hasta 30 por ciento.