unos días de celebrar su triunfo electoral de un año atrás, Andrés Manuel López Obrador mantiene lo esencial de su capital político: la esperanza mayoritaria en un cambio absolutamente necesario, impostergable.

Parecería improbable que un año después de aquella apabullante victoria múltiple en las urnas, el mismo político líder mantuviera una aceptación popular tan alta e incluso creciente, conforme a los métodos demoscópicos ahora acríticamente aceptados. En términos numéricos se sostiene en lo alto, aunque es evidente que implica un desgaste el mantener un año de virtual ejercicio de poder presidencial (apenas dos días después de la elección ya había tomado el control virtual del país, lo que se formalizó el pasado uno de diciembre con su toma formal de posesión).

Sin embargo, y a pesar de esa aritmética tan favorable, la oposición de élite al obradorismo ha ido nucléandose (no en los partidos no morenistas, sino en las instancias empresariales y financieras) y habilitando banderas de lucha (particularmente, los señalamientos de dañina impericia económica del actual gobierno: los recortes, las restricciones, la incertidumbre). Puede ser que hoy los números demoscópicos no se estén moviendo de manera grave en contra del Presidente hiperactivo, pero no se puede negar que hay una estrategia en curso que puede bajar los grados de aceptación del tabasqueño entre el segmento amplio de votantes que lo apoyaron y apoyan, pero no en términos absolutos ni irrevocables.

Tal vez la clave del sostenido respaldo a López Obrador y de la enorme incapacidad de los opositores para bajarle puntos de popularidad resida en la misma causa del enorme triunfo electoral que se conmemorará en el Zócalo capitalino el próximo lunes: la corrupción gubernamental anterior y la disfuncionalidad criminal de las instituciones heredadas fueron tan groseras y lesivas para los ciudadanos que estos prefieren sobrellevar los errores e insuficiencias de la actual administración porque consideran que no pueden ser tan graves como la podredumbre previa y porque, a fin de cuentas, otorgan un bono de confianza a los actuales operadores (en específico, al mando unipersonal que pronto vivirá ya de planta en Palacio Nacional) y no aceptan que pueda haber un cambio a los esquemas anteriores.