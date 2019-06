A unos dias del 1º de julio, aniversario primero del triunfo electoral de López Obrador, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dice que le ha faltado un gabinete que lo acompañe más y su curva de aprendizaje ha sido lenta. No ha sido tan rápida como para ufanarse la curva de aprendizaje de Monreal. Sus declaraciones sobre las comisiones bancarias tumbaron a la Bolsa Mexicana de Valores, produjeron un raspón en el sector financiero que ha tardado en sanar. El asunto fue tema de la última reunión de banqueros en Acapulco y está lejos de archivarse. Y en el tema del acompañamiento, posiblemente el senador Monreal se levanta tarde, no sigue la mañanera, porque aparentemente no se ha dado cuenta de que los miembros del gabinete acompañan a López Obrador desde que despunta el día aunque, eso sí, algunos con cara de desvelados. Monreal es un clásico del humor involuntario.

xiste la regla no escrita de que los ricos, sobre todo los muy ricos, pagan menos impuestos proporcionalmente que sus empleados. A estos les quita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una tercera parte de su salario sin contemplaciones; en cambio, los machuchones disponen de un ejército de fiscalistas para aprovechar las rendijas que ofrece la ley y pagan –cuando mucho– 10 por ciento de sus utilidades. Eso, vamos a decir, es legalito. Aparte está la evasión de impuestos por medio de la compra de facturas, que pueden ser usadas para bajar la cuenta de impuestos. El SAT anuncia que detectó 8 mil 204 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS). De acuerdo con la jefa de ese organismo, Margarita Ríos-Farjat, la cuantía de la evasión fiscal en que pudieron incurrir dichas empresas podría ascender a 354 mil 512 millones de pesos. “Ocho mil 204 empresas factureras localizadas; creemos que es un número menor del real. El aumento es de 31 veces en comparación con 2014, dijo. Por ubicación geográfica, las EFOS generalmente siguen la densidad de la población, por lo que 13 % de ellas se localiza en la Ciudad de México, 10 % en Jalisco, 9 % en Nuevo León, 6 % en Veracruz y 5 % en Coahuila. No es algo nuevo lo que revela Margarita, dos de sus antecesores, Aristóteles Nuñez (2012-2016) y Osvaldo Santín Quiroz (2016-2018), tuvieron conocimiento del problema y lanzaron programas para resolverlo, lo que sorprende es que haya crecido. ¿Qué falló? ¿Por qué ahora hay más facturas balines en circulación que antes?

Una ciudad de avanzada en muchos sentidos, San Francisco, California, se convirtió este martes en la primera de Estados Unidos en prohibir la ventade cigarrillos electrónicos y vaporizadores. A partir de ahora, su venta tanto en tiendas como en línea se convirtió en algo ilegal. Sin embargo, la mariguana sí está permitida bajo ciertas modalidades. San Francisco es también la ciudad que tiene el salario mínimo por hora más alto del país.

Realicé trámites de pre registro de solicitud de incorporación a la pensión de adultos mayores el día 21 de mayo de 2018. Al paso de un año y por transición de gobierno del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, un servidor público de la Secretaría del Bienestar se presentó en mi domicilio con mi tarjeta de pensión, no me la entregó por no tener los 68 años que establece la nueva ley. Pido a la Secretaría del Bienestar reconsidere mi situación y me entregue la tarjeta que mucha falta me hace ante esta difícil situación.

R: Andrés Manuel dice que entre la ley y la justicia, opta por la justicia. Tengo sus datos a disposición de la Secretaría del Bienetar. No creo que tu caso sea el único.

Tengo varias amistades que odian, repudian, detestan a López Obrador y a su gobierno, pero tienen a sus hijos inscritos en el programa de becas, porque dicen: Hay que aprovechar; nunca está de más una lana extra .... en fin, así las cosas en este país.

