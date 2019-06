El domingo el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, declaró: No podemos aceptar que Estados Unidos circunscriba todo (el conflicto) a una cuestión económica , subrayó.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) boicoteó el encuentro y su primer ministro, Mohamed Shtayé, criticó que en la reunión no se mencionara siquiera el tema de la ocupación israelí de tierras palestinas. Fuentes allegadas al plan declararon que éste no considera la solución de dos estados por la que aboga la mayor parte de la comunidad internacional, inclusive Estados Unidos, antes del mandato de Trump.

En Bahrein, Jared Kushner, yerno del presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó a los palestinos que Washington no los ha abandonado . Añadió que trabajar para desarrollar la economía palestina podría generar una paz real que lleve a la prosperidad .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó a la ANP por no asistir a la reunión: No entiendo cómo los palestinos rechazan el plan incluso antes de saber lo que contiene .

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danond, criticó a los dirigentes palestinos por decir que el plan equivale a una rendición.

En una columna en The New York Times, acusó a la dirección palestina de corrupta y de no estar motivada por la construcción de una vida mejor para su pueblo, sino por la destrucción de Israel .

La ANP se enfrenta a graves dificultades financieras. Se niega a recibir tasas aduaneras y por IVA que le debe Israel mientras este mantenga su decisión de congelar una parte. Tel Aviv justifica el conservar esa suma al afirmar que es dinero que la ANP entregaría a familias de palestinos encarcelados o muertos por haber cometido ataques antiisraelíes.

La promesa de grandes inversiones y prosperidad para los palestinos se produce después de que Washington congeló más de 500 millones de ayuda y dejó de aportar a la Agencia de Naciones Unidos para los Refugiados de Palestina (Unrwa), además de tomar varias decisiones pro Israel, como la de reconocer a Jerusalén como capital israelí y mudar ahí su embajada.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los miembros de las Naciones Unidas a continuar financiando a la Unrwa.