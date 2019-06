Eric Nepomuceno

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2019, p. 22

Río de Janeiro. La verdad es que no fue exactamente una sorpresa: por tres votos a dos, la segunda sala del Tribunal Supremo de Justicia decidió ayer mantener a Luiz Inácio Lula da Silva preso y postergó –sin fecha prevista– el análisis de otro pedido de la defensa del ex presidente para que se considere al ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, sospechoso de haber actuado con parcialidad en el juicio contra el ex mandatario.

A estas alturas sobran evidencias concretas y contundentes indicando que, mucho más que haber actuado con parcialidad, Moro fue el verdadero coordinador de la fiscalía, movió tierra y cielo con tal de alcanzar el verdadero objetivo de su misión: eliminar a Lula de la disputa electoral, manipular (en este caso, con plena complicidad de los medios hegemónicos de comunicación) la opinión pública, buscar (y lograr) la omisión igualmente cómplice de la instancias superiores de justicia y finalmente abrir las avenidas para la elección de un ultraderechista para presidir el país.

Electo, Jair Bolsonaro invitó al juez –símbolo del combate a la corrupción– para ocupar el puesto de superministro de Justicia y Seguridad Pública.

Tampoco son novedad, desde antes de las revelaciones de Glenn Greenwald y su equipo, las sospechas (ahora evidenciadas) de que efectivamente hubo una maniobra, que empezó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y la instalación de su vice, Michel Temer, en el gobierno, y cuyo objetivo era alejar a Lula de la vida pública.

¿Por qué las instancias superiores de justicia no investigaron las sospechas de maniobras de Moro y de los jueces de la primera cámara de apelaciones que actuaron con más armonía que muchas buenas sinfónicas del mundo, aparentando un arreglo previamente pactado?

En parte por omisión y en buena parte por miedo. Un temor que incluía confrontar a la opinión pública claramente manipulada y provocar otra fiera más feroz: los militares.