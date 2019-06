No obstante, advirtió que para México no es una situación cómoda, porque con el gas natural resulta mucho más vulnerable que con cualquier otra cosa, aunque agregó que incluir el gas natural en el T-MEC me pareció interesante y, desde luego, inteligente. Por lo menos no podrá ser invocado por el presidente estadunidense Donald Trump como medida para imponer aranceles y habría garantía de que tuviéramos gas para producir electricidad .

Ampudia, quien también se ha desempeñado como consultor en temas energéticos, aseveró que el T-MEC cuenta con protecciones más amplias y generosas para las inversiones que las contenidas en el todavía vigente Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Advirtió que además de lo estipulado en los tratados comerciales suscritos por México debe mantenerse un buen clima de negocios, porque las inversiones se hacen en función de retornos, no de riesgos, y resulta importante mandar señales a las empresas.