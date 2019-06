Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2019, p. a10

Para el ex federativo Rafael Lebrija, es ridículo echarle tantas flores al seleccionador Gerardo Martino, dado el nivel de los rivales que ha enfrentado. Criticó que la mira de los dirigentes mexicanos solamente esté en el aspecto económico, pues calculó que apenas en la ronda inicial de la Copa Oro, el Tri en tres partidos ha generado ingresos de entre 8 y 10 millones de dólares .

Lebrija, también ex directivo de los equipos Toluca, Atlas y Chivas, señaló que los rivales del tricolor no ameritan tantos elogios para Martino: “Cuba no tiene nada de futbol, para ellos el único deporte colectivo es el beisbol. Martinica ni está registrada en FIFA y apenas se le pudo ganar 3-2, contra Canadá se sudó la gota gorda para un 3-1.

Falta mucho nivel

“La diferencia entre Copa América y Copa Oro es abismal, por más que los medios de comunicación traten de minimizar: la distancia es del cielo a la tierra. Uno ve el poder de Brasil, de Colombia y es contra quienes se antoja ver a México… Acá (en Concacaf) sólo se puede rescatar al Tricolor y a Estados Unidos, porque, aunque de vez en cuando los demás pueden dar un buen partido, les falta mucho nivel.”

Comentó que México debe salir a jugar a Europa y a Sudamérica. “Juega en Estados Unidos por motivos económicos , obviamente. Si multiplica usted 50 mil o 60 mil aficionados por 60 dólares, de puras entradas son arriba de los 3 millones, más derechos de televisión, otros 3 o 4 millones; más insumos, el ingreso por esos tres partidos puede llegar a unos 8 o 10 millones de dólares.