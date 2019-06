La ex velocista se manifiesta segura y confiada de que esclarecerá todas las dudas alrededor del uso de recursos del Fodepar ( Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), por lo cual será citada en julio ante la Cámara de Diputados y Senadores. Esa reunión –sostiene– le permitirá explicar que no hay nada turbio detrás de ese fondo, sino un profundo desconocimiento sobre el reglamento de cómo opera y de dónde proviene.

La sonorense comprende que estos rumores generan confusión en la opinión pública, pero también advierte que es muy difícil explicar en las redes sociales la situación que está enfrentando.

Existe confusión en torno a si hay austeridad en el gobierno y (piensan) que no se aplica al deporte , expone Guevara; o si las becas fueron reducidas, reajustadas o se dieron de baja, da origen a muchos rumores, y es muy difícil explicar uno a uno cómo funcionan las cosas .

La medallista olímpica en Atenas 2004 confiesa que su pasado como atleta de alto rendimiento la coloca en una situación contradictoria para muchos.

Me siento entre la espada y la pared , reconoce Guevara, porque si la bandera de la campaña del presidente López Obrador fue la lucha contra la corrupción, no puedo ir contra eso .

Guevara siente que si trata de poner orden en la distribución de becas, la acusan de verdugo del deporte, pero en contraste, si permite que se sigan entregando como ocurría en el pasado, entonces toleraría la corrupción que encontró al asumir la dirección de Conade.

Por eso repito que celebro que el Presidente solicitará una investigación de la SFP, aunque hay que aclarar que ésta no se origina por una nota periodística, sino por expedientes que se entregaron al contralor interno desde abril de este año y se le ha dado curso; así que yo estoy paciente para que se determine lo que sigue .

El nombre de Guevara se ha mencionado como una aspirante el gobierno de Sonora; la ex corredora deja abierta la posibilidad, aunque insiste que por hoy sólo está concentrada en su trabajo por el deporte mexicano.