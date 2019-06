E

l lunes próximo, 1º de julio, se cumple un año del enorme encuentro. Una campaña de lustros montó sin saberlo al caballo de la hacienda en noviembre de 2017 al presentar Andrés Manuel su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Destacó entonces su propósito de acabar con la corrupción: un mar purulento de una dimensión mil veces mayor de la que podía suponerse. La campaña fue de esa fecha a fines de junio de 2018 marchando tenaz e incansablemente, forjando la hazaña de despertar una esperanza colosal en las mayorías excluidas de la historia. Nadie esperaba ver y oír la magnitud de ese sentimiento, estallando en un alud de votos que cambiarían el cariz del tiempo neoliberal, donde sólo había espacio para la sociedad privilegiada de consumo, para los grandes capitanes de industria, para los parásitos financieros, para las fuerzas políticas que daban soporte al statu quo.

Muchas cosas, muchas decisiones, empezarían a ser distintas por la forma y por los contenidos. Pero, en consonancia, la durísima oposición ha sido también áspera, enconada, ingente. Entre la inmensa esperanza y la férrea oposición, el gobierno del presidente López Obrador camina por un escabroso desfiladero. Las carencias son tantas y tan antiguas que todo lo que haga el gobierno es poco, y eso mismo constituye una afrenta insoportable para la oposición mediática y para la patronal mexicana y extranjera que espera cada día el fin de la locura y la urgente vuelta a la normalidad : el neoliberalismo del subdesarrollo con su alto grado de exclusión. Si no ocurre una catástrofe, ese caminar por el desfiladero será una muy probable constante durante el sexenio.