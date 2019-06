Julio Reyna Quiroz

Cancún, QR. Empresarios turísticos respaldaron lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el problema del sargazo en las playas de Quintana Roo no es grave.

Qué bueno que lo dijo así. Si yo soy un turista que quiere ir a Cancún y el presidente dice que está muy preocupado, pues no voy , aseguró el fundador de Grupo Xcaret, Carlos Constandse.

El sargazo no es razón para que la gente no venga a Cancún; estamos teniendo cancelaciones por la mala publicidad , subrayó ayer el empresario en entrevista tras la inau-guración de la tercera Cumbre de Turismo Social y Sustentable. Yo aplaudo al presidente por el hecho de decir que no representa un problema tan grave , afirmó.