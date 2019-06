La ley actual en la materia hoy no funciona, no se le ha podido pegar en el bolsillo al crimen organizado y lo que tratamos de hacer es precisamente quitarle los bienes o riquezas a quienes las han construido de manera indebida. Queremos una ley que le pegue en el bolsillo al crimen organizado, pero que no se utilice como instrumento de abuso contra el ciudadano .

El coordinador de los senadores panistas comentó que se están avanzando en la discusión de la monetización de los bienes y en la figura de depositario , esto es, que quien esté sujeto a un proceso de extinción de dominio, pero adquirió de buena fe dicho bien, mientras sigue el procedimiento pueda administrarlo, pero no podrá venderlo ni darlo en garantía de crédito.

Hoy los representantes del gobierno volverán a entregar propuestas de redacción a varios artículos y el miércoles se volverán a reunir con los grupos parlamentarios.