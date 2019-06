Emir Olivares Alonso y Néstor Jiménez

Martes 25 de junio de 2019, p. 5

Lo pensó por varios minutos. El miedo la hacía dudar, pero los años de impunidad y la larga ausencia de su hijo le dieron las agallas. Doña María Isela Valdez rompió el protocolo. Se acercó hasta el presídium y, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, se arrodilló. Fue el símbolo de su desesperación y la de miles de madres más.

Desde hace cinco años busca a su hijo Roberto, secuestrado por el cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, el 10 de marzo de 2014. El llanto no le impidió expresarse: En Tamaulipas me persiguen (ha sido amenazada), tengo miedo. ¿Cómo seguir buscando a mi hijo si ya no puedo estar allá? (fue desplazada) Ayúdeme, señor Presidente , suplicó ante el jefe del Ejecutivo federal.

El mandatario la miró desencajado, le dijo varias palabras al oído –promesas que le dan confianza, diría ella en entrevista minutos después–, la sujetó de la mano y tras casi dos minutos a sus pies, la ayudó a levantarse. Con el semblante adusto, la miró a los ojos y trató darle algo de consuelo, mientras le tomaba el rostro entre las manos.

Junto a ella, también llegó hasta el Presidente otra madre, con la misma historia: un hijo ausente desde septiembre de 2015, impunidad, dolor, largas jornadas de insomnio y desesperación.

María de Jesús López le entregó un resumen de su caso, en el que narra cómo los responsables de la desaparición de su hijo Carlos David están obteniendo la libertad, por un mal trabajo de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, aseguró

Hizo firmar de recibido al mandatario. Esa firma vale, y mucho. Empeña la palabra del Presidente para que en el caso de su hijo haya justicia y no impunidad, afirmó doña María de Jesús.