A Ruiz parece no importarle lo que pase en el Congreso; con lograr algunos amarres de mediano nivel y dar largas a los grupos en pugna la va pasando muy bien, porque sabe que su compromiso no es con la ciudad, sino con el subsecretario Encinas, y que no ha buscado la forma de conseguir el apoyo de quienes aún no se afilian a las tribus establecidas.

De pasadita

En un restaurante del Centro Histórico de la ciudad muy apreciado por la clase política local comieron ayer, en mangas de camisa, obligados, claro, sólo por las condiciones climatológicas, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y el ex candidato a la Presidencia de la República, el más panista de todos los priístas, José Antonio Meade.

Según los testigos, que hasta hicieron fotos del encuentro, la reunión duró poco más de dos horas, aunque hay quienes afirman que no utilizaron tanto tiempo los políticos que antes de su carrera como gente comprometida con un partido los dos manejaron las finanzas de las administraciones en las que participaron.

Claro que había ojos morenos en el restaurante, y claro que se levantaron críticas en contra del diputado que, según ellos, nada tenía que hacer con el hombre que llevó sobre la espalda el fracaso electoral más grande del PRI.

Al final de la comida, sobre la banqueta de las calles de Palma, los conocedores de las finanzas se dieron un abrazo fraternal y partieron. Adentro se cruzaban apuestas: hablaron de futbol, aseguraban unos, mientras otros descartaban que la conversación hubiera versado sobre política. De eso, sí, no saben...

[email protected]

[email protected]