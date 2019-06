Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de junio de 2019, p. 26

Bahía De Banderas, Nay., Calles invadidas, tala de mangles, bloqueo de accesos al mar, apropiación de zonas federales, saqueo indiscriminado de material pétreo y un creciente número de escolleras instaladas durante la década reciente son reflejo de la poca vigilancia en Bahía de Banderas, ciudad turística que podría servir de laboratorio para el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, consideraron ambientalistas.

Un botón de muestra, agregaron, son las siete escolleras –cadenas de bloques de cemento que se colocan en el mar y en las playas para debilitar la fuerza de las olas– construidas en el poblado pesquero La Cruz de Huancaxtle, las cuales sirven a condóminos y desarrolladores turísticos para crear playas y limitan el paso, aseguró Marielza Izurieta Veleri, presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas por Bahía de Banderas. El problema es que la ley no se aplica , agregó.

Desde hace poco menos de una década se han construido escolleras desde Nuevo Vallarta hasta las comunidades Punta de Mita y Lo de Marcos. Hace siete años nosotros interpusimos una denuncia porque Alamar (desarrollo de lujo ubicado en La Cruz de Huanacaxtle) empezó a construir dos escolleras. Así empezó todo esto , acotó.

Según Izurieta Veleri, el entonces delegado de la Semarnat, Omar Cánovas Moreno, dijo hace unos siete años que Alamar debería derribar la escollera que erigió y que la Semarnat no tenía personal ni un lugar donde depositar el material que extrajera del mar, pero los dueños del desarrollo turístico lo ignoraron.

“Después, paulatinamente, cada proyecto ha ido haciendo sus escolleras; por ejemplo, Vallarta Garden ya hizo la suya; ahora Punta Esmeralda ya está construyendo una y el desarrollo que le sigue (Narval) está haciendo tres.

A esto sumamos Real del Mar, donde antes pasábamos por las playas. Ahora pusieron unas rocas enormes y la gente ya no puede caminar , relató.

Marielza Izurieta aclaró: No es que estén haciendo construcciones en todas partes al mismo tiempo, sino que han ido agarrando la playa para ellos .