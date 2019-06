César Arellano García

Los procedimientos legales promovidos por organizaciones sociales que pretenden frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía podrían llevarse entre uno y tres años, estimaron el abogado Julio Jiménez Martínez, experto en procesos de amparo y Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, quienes no descartaron que detrás de esas acciones existan intereses políticos.

Ambos señalaron que los efectos de las suspensiones mantendrían las cosas como se encuentran hasta ahora, en espera de que se dicte una sentencia definitiva, mientras el gobierno federal acredite con todos los requerimientos que den viabilidad al proyecto en la base aérea militar, entre ellos, estudios técnicos, el plan maestro y la manifestación de impacto ambiental (MIA), por mencionar algunos.