Aunque aseguró que la cifra es relativa respecto de la situación del empleo en el país –pues se trata de un indicador pero no contempla al total de trabajadores y deberían considerarse otros indicadores para hacer un análisis más global de la situación laboral–, subrayó que el gobierno está obligado a tomar acciones para revertir la tendencia de generación de empleo que se ha mantenido a la baja.

Aunque el principal factor que ha generado una menor generación de empleo es la desaceleración económica que se vive a nivel global, sería un error no hacer nada , indicó Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité Laboral de la Anade.

Cuando los indicadores de empleo van a la alza, a veces los empresarios dicen que eso es mérito de ellos, y cuando van a la baja se suele pensar que el responsable es el gobierno. Creo que si partimos de una premisa de responsabilidad compartida, el gobierno debería evaluar dar incentivos al empleo cuando hay una economía en recesión. Pueden ser incentivos fiscales que animen al empleador a contratar a más personas , indicó.

No obstante, agregó que el indicador del IMSS no representa que haya fracaso en la estrategia de empleo en el país, y no sería correcto tomar medidas sólo con el número de afiliados al instituto, ya que la economía vive un momento distinto al que había en 2018.