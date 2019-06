Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 24 de junio de 2019, p. 7

Tulum, QR., A pesar de las preocupaciones del gobernador Carlos Joaquín por las pérdidas económicas que genera la fuerte presencia de sargazo en las playas de esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador matizó los alcances del fenómeno: No he hablado mucho de eso porque no considero que sea, como algunos dicen, gravísimo. No. Lo vamos a resolver .

Ante los quintanarroenses congregados, el mandatario detalló las razones por las que estima que el impacto del sargazo podrá superarse y no es tan grave: Ya di instrucciones al secretario de Marina y se van a construir hasta embarcaciones especiales para recogerlo y terminar el problema .

La visión del gobernador era muy diferente en cuanto a los alcances del daño: le quita belleza a nuestras playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y eso causa violencia. Un dato: estamos recogiendo casi mil toneladas de sargazo todos los días .

Acaso fue el único diferendo público en los dos actos que encabezaron durante los cuales a las peticiones del gobernador por subsanar el problema de energía eléctrica en la entidad, López Obrador respondió con la promesa de subsanar de fondo la problemática energética como un día antes lo hiciera en Yucatán.

Abandonaron todo el sistema eléctrico del sureste. Hace años que no hay instalaciones para el gas natural, para la electricidad y por eso los apagones. Creció mucho la población de Quintana Roo. Con las mismas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad vamos a meter gas natural hasta Quintana Roo, desde Tuxpan, y se va a crear una planta de energía eléctrica en la península .

López Obrador hizo una larga exposición, tanto en Tulum como en Solidaridad (Playa del Carmen) de su política de austeridad y combate a la corrupción como ruta para que alcance el presupuesto. Su anuncio de la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado generó respaldo popular en el encuentro. Precisó que su función será la realización de subasta de bienes decomisados para recolectar recursos que se canalizarán a los municipios pobres del país.