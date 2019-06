En la central pueden ser contratados por día, con pagos en efectivo y sin necesidad de firmar un contrato, dinámica que también aplica para muchos trabajadores nacionales que laboran en zonas de descarga.

A quienes vienen de Honduras, El Salvador o Guatemala les pagan unos 100 pesos por día. A los mexicanos les dan el doble o más, dependiendo de cómo lo vean , cuenta un locatario. De todas formas, hay trabajo para todos , cuenta el vendedor entre cientos de cajas de fruta.

Pese a que la contratación es sencilla, no cualquiera acepta por el esfuerzo físico que implica. Hay veces que para bajar un tráiler de plátano pagan hasta 2 mil pesos, y si son tres, se los reparten entre ellos, pero un trabajador nuevo no aguanta, o al otro día ya no viene; quedan muertos .

Otro vendedor dice que es común ver a centroamericanos entre los tráilers, pero sólo están dos o tres días y se van a seguir su viaje.