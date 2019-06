Los dos jóvenes dijeron a la organización no gubernamental Movimiento Migrante Mesoamericano que ellos y sus paisanos fueron interceptados en las inmediaciones del puente Poleva, próximo al basurero ubicado a la entrada de Tenosique, en el kilómetro 3 de la carretera México 203.

La camioneta tenía luces abajo y al bajarse (los secuestradores) traían foquitos como de minero. Al principio se presentaron como (agentes de) Migración, vestían todos de negro, con una camisa abierta y un (rifle de asalto) AR-15 , dijeron.

Perseguidos

Agregaron que al ver a los sujetos armados, los migrantes corrieron hacia el monte, intentando escapar. “Nos persiguieron y nos rodearon. Nos gritaban: ‘¡Párense, hijos de su puta madre! ¿A dónde van?’ Y nos paramos. Nos pusieron a todos boca abajo, con las manos hacia atrás. Cuando levanté la cara, uno de ellos me dice: ‘¿Qué me ves?’ y el arma me la dejó venir así”, contó uno de ellos.