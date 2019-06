M

ientras algunos jueces del Poder Judicial dan una exhibición de lo que son capaces cuando hay poder y dinero de por medio, jugando al ping-pong de los amparos, y siguen libres los presuntos responsables del saqueo a Pemex, la empresa petrolera vive momentos sumamente delicados. Luego de que Fitch rebajara su calificación crediticia a la categoría de basura, el mercado está a la expectativa de que otras agencias, como Moody’s y Standard & Poor’s, hagan lo mismo, aunque no necesariamente ocurrirá, pero existe el riesgo, con lo que Pemex perdería su grado de inversión, lo que posiblemente crearía un escenario sombrío: una ola de ventas de bonos, que alcanza la suma de 90 mil millones de dólares de la deuda financiera total.

Sabemos el riesgo. El riesgo no lo podemos negar, pero lo que estamos haciendo nosotros es ser muy proactivos, no descuidar el plan porque está dando resultados , dijo a Reuters el director corporativo de Finanzas de Pemex, Alberto Velázquez. Citó los ahorros logrados en abril y mayo por el combate al robo de combustibles, menores costos de contratación para exploración y producción y reducción de gastos; sin embargo, no son suficientes. Pemex, que carga el título nada dignificante de ser la petrolera más endeudada del mundo, buscará refinanciar en lo que resta de 2019 unos 2 mil 500 millones de dólares –de los 6 mil 600 millones previstos para este año– pese a que espera que la rebaja de calificación por parte de Fitch implicará pagar una mayor tasa de interés. No es lo que tú quisieras de tasa, pero eso es el mercado , dijo Velázquez. El ejecutivo agregó que, además de acudir a los mercados de capitales, tanto locales como foráneos, Pemex explorará contratos bilaterales con bancos para lograr el refinanciamiento, que complementaría uno anunciado hace semanas para la renovación de líneas de crédito, el cual está por concretarse. Por otro lado, la empresa planea reducir su aporte fiscal al Estado en unos 8 mil 890 millones de dólares entre 2019 y 2021 mediante la disminución gradual de la tasa del derecho por utilidad compartida (DUC).

El general sí tiene quien lo ampare

Un juez federal negó una suspensión definitiva en la demanda de amparo promovida por el general Eduardo León Trauwitz, acusado por actos ilícitos en Petróleos Mexicanos en el sexenio anterior. Tras esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá detener al ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex con base en órdenes de aprehensión. León Trauwitz evitó comparecer en el Reclusorio Sur para escuchar las imputaciones en su contra y justificó problemas de salud, incluso su defensa dijo que había sido sometido a una intervención quirúrgica. El pasado 23 de mayo, la FGR intentó capturarlo, pero promovió un amparo contra la orden de aprehensión. En diciembre de 2012, al asumir la Presidencia Enrique Peña Nieto, el general León Trauwitz quedó al frente de la gerencia de servicios de seguridad física de Pemex y en marzo de 2014, por aprobación del consejo de administración de la paraestatal, fue nombrado titular de la recién creada Subdirección de Salvaguarda Estratégica en la empresa. No puede decirse que será apresado: no faltará un juez que le otorgue otro amparo.