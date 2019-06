Afp

Periódico La Jornada

Lunes 24 de junio de 2019, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista divulgada ayer que sus posibilidades de permanecer en la Casa Blanca un segundo periodo serían mayores si los demócratas inician un proceso de destitución en su contra, el llamado impeachment.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, Trump fue consultado sobre el proceso de impeachment que impulsan algunos congresistas demócratas. Creo que ganaría la elección con más facilidad , respondió el presidente.