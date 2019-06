Merry MacMasters

Lunes 24 de junio de 2019

Más o menos al mismo tiempo en el que el artista plástico Vicente Rojo empezó a trabajar en el vitral Versión celeste para el Nacional Monte de Piedad, también recibió una invitación del empresario Antonio del Valle para realizar un mural en el exterior del nuevo Museo de Arte Kaluz, que ocupará lo que fue el antiguo Hotel de Cortés, ubicado en la avenida Hidalgo, en frente de la Alameda Central.

Se trata del muro lateral de lo que considera el primer hotel de América, que da a avenida Paseo de la Reforma y quedó expuesta cuando esta vía fue ampliada hacia el norte de la ciudad en 1964. Era una pared que estaba seca, no tenía ningún interés. Entonces, Antonio del Valle me pidió, por medio de su asesor José Ignacio Aldama, que hiciera un mural en ese lado para cubrir esa pared muerta .

Rojo conocía la fachada colonial del edificio que da a la avenida Hidalgo, sin embargo, no así la cara lateral. Me di cuenta de que la fachada tenía un sentido de diseño arquitectónico vertical entre las ventanas y las puertas. Entonces, les propuse no hacer un mural completo, sino 10 secciones verticales que tienen un metro y medio de ancho por cinco metros de alto. En la medida que una de las colecciones principales que tiene Antonio del Valle es de pintura de paisaje mexicano, entonces le propuse resolver a mi manera, crear, pensar qué podía hacer allí . Tituló el mural Jardín urbano.

Arte público para quien quiera apreciarlo