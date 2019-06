Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2019, p. 29

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) hará un llamado a los congresos de los estados a abstenerse de reformar las leyes orgánicas de los planteles autónomos.

De acuerdo con información difundida por la Anuies y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el rector de esta última, Juan Eulogio Guerra Liera, explicó en asambleas de la asociación celebradas esta semana en Hidalgo que en su estado hay tres iniciativas ciudadanas de ley presentadas al margen de la comunidad universitaria por individuos que no representan los intereses de la institución , y una de ellas ya va en la segunda lectura. Agregó que esto es un atentado y una materialización y violación de la autonomía universitaria.

En varios congresos de los estados hay una figura que se llama iniciativa ciudadana, que no es más que cualquier individuo puede armar una propuesta y decir de qué manera quiere que cambien las universidades orgánicamente. Es muy respetable la opinión, coincidente o no, pero no cuando esto se hace sin tomar en cuenta primero a las instancias universitarias , aseveró el rector, de acuerdo con información de la UAS.

Precisó que esta situación de intervención ya la vivieron las universidades autónomas del estado de México, la de Baja California Sur y la de Veracruz.